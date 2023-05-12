Определились все финалисты «Евровидения-2023»

В четверг, 11 мая, состоялся второй полуфинал популярного музыкального конкурса «Евровидение-2023». По его итогам в финал вышли: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.

Ранее в финал вышли Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Без промежуточных этапов право на участие в финале получили Италия, Великобритания, Германия, Испания и Франция, а также Украина, как победитель 2022 года.

Финал состоится в субботу, 13 мая, в Ливерпуле, где прошли и полуфиналы.

Россия и Белоруссия из-за политический ситуации участия в «Евровидении-2023» не принимают.