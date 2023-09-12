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Сегодня, 10:54

Организаторы форума «Россия — спортивная держава» надеются на участие в нем Путина

Виктория Кравченко
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин надеется, что президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии и проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

«На предыдущих двух форумах его не было, но мы готовимся к визиту президента и рассчитываем на его участие в форуме. Рассчитываем, что Владимир Владимирович проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и мы презентуем ему не только наши спортивные достижения, но и проекты, которые были реализованы или завершаются в рамках празднования 300-летия Перми», — цитирует Махонина ТАСС.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 19 по 22 октября в Перми.

Источник: https://tass.ru/sport/18723227
Владимир Путин
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