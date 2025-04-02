Оргкомитет Премии СБК составил шорт-лист претендентов в 27 номинациях

2 апреля, 20:55
Победители будут объявлены в Москве 18 апреля. На 27 Золотых глобусов претендуют 248 финалистов. В большинстве номинаций предусмотрены защиты перед жюри — они пройдут с 7 по 11 апреля.
Арена года
«УГМК-Арена»
«Огарев Арена»
«Кузбасс-Арена»
«ЦСКА Арена»
Дворец спорта «Большой»
«Волгоград Арена»
«Ростех Арена»
«Сибирь-Арена»
Дворец водных видов спорта (Екатеринбург)
Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура»
Спортобъект года
МСК «Жаворонки»
«Кристалл Арена» (Красноярск)
Международный центр самбо и центр бокса
Ледовый дворец «Марий Эл»
Спорткомплекс «Динамо» (Ижевск)
Дворец тенниса «Лужники»
«Баскет Холл Москва»
Спортивный комплекс «Красная звезда»
Спортивный комплекс «Раменки»
«Территория мяча»
Площадка года
«Академия будущего»
«Сосновка Парк»
F-Base
Сквош-клуб «Москва»
Академия хоккея «Спартаковец»
Дворец спорта «Некрасовка»
«Полюс Арена»
Центр уличного баскетбола (Вологда)
Омский велотрек
«Черный кристалл»
Горнолыжный курорт года
«Чекерил»
«Горный воздух»
«Газпром»
«Игора»
«Золотая долина»
«Солнечная долина»
Событие года (бюджет до 15 млн рублей)
«Ижевская винтовка»
Гимнастическая премьер-лига
Фестиваль «Год легендарных побед»
«ВКонтакте ФНЛ Драфт»
Шоу «Кристалл. Август. Зима летом»
Матч звезд Женской хоккейной лиги-2025
Суперкубок VK Видео по футболу
Admiral Olimpbet Fest
«100 лет пермскому баскетболу»
««Лукойл арена»: сердце «Спартака»»
Суперфинал Единой континентальной лиги 3?3
Событие года (бюджет от 15 млн рублей)
Открытые киберспортивные студенческие игры на призы губернатора Краснодарского края
«Winline сквозь вселенные». «Краснодар» — ФК «10»
Чемпионат России по вольной борьбе
Шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен»
Кубок Первого канала по хоккею
Ростелеком — чемпионат России по фигурному катанию
Суперфинал Fonbet Кубка России по футболу
«Матч года. Все звезды хоккея»
Финал Кубка России по пляжному волейболу
«Притяжение чемпионов»
Спортивно-массовое мероприятие года
День московского спорта
Winline Urban Games
Malidak
Ironstar Sirius Sochi
«Спортивный актив Оренбуржья»
Челябинский марафон
«АССК Фест»
Чемпионат мира X-Waters
Фестиваль школьного спорта
Детская футбольная медиалига
Концепция года (ранее — Проект года)
Фиджитал-центр (Киров)
Крытая галерея-променад (Новый Уренгой)
Квартал «Союз»
Navka Arena
Рекреационно-оздоровительный комплекс на берегу Енисея
Кластер «Лотос»
Спортивно-гостиничный комплекс VSporte
Девелопер года
Группа «Родина»
Agalarov Development
Производитель года
Bronze Gym
Targex
А1
Verta
Natural Advance
B-Sight
«Спортивные технологии»
«Спорт комплект»
«Легенда»
«Не для всех»
Менеджер года
Сергей Крюков, исполнительный директор Российского студенческого спортивного союза
Антон Гаврилов, генеральный директор «ВТБ Арены»
Николай Осипов, президент Winline Медийной футбольной лиги
Андрей Ведищев, президент БК «Локомотив-Кубань»
Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан
Лилия Соловьева, генеральный директор «Советского спорта»
Жанна Люкшина, генеральный директор радио «Зенит»
Руслан Медведь, СЕО Pari
Роман Бабаев, генеральный директор ФК ЦСКА
Владимир Иоффе, директор аквакомплекса «Лужники»
Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom
Алексей Жлоба, генеральный директор ХК «Металлург» и «Территории притяжения»
Невоспетые герои
Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию (Ижевск)
Александр Бобылев, операционный директор DCS Stadium
Нина Боденчук, директор по развитию Федерации шахмат России
Максим Можилов, руководитель проекта #Всенаспорт.рф
Александр и Андрей Агеевы, основатели AAACup
Никита Грязнов, спортивный директор Arena Play
Роман Шурыгин, руководитель медиаотдела БК «Уралмаш»
Стратегический отдел агентства «Клуб»
Команда конкурса «Россия — футбольная страна»
Команда стадиона «Ак Барс Арена»
Спортивный регион года
Республика Татарстан
Калининградская область
Омская область
Рязанская область
Свердловская область
Спонсорская интеграция года (бюджет до 3 млн рублей)
«Матч поддержки» ХК «Трактор»
Тематический номер отеля «Зенит 1925»
Мотогоночная команда ЦСКА и «Нефтьмагистраль»
Презентация партнерства ХК «Динамо» (Минск) и «Белавиа»
ФК «Амкар» и ТРЦ «Планета»
Василий Маврин в ФК «Пари НН»
Чествование Игоря Ларионова
1000-й матч ХК «Нефтехимик»
#00с7b1 в Кубке России по футболу
Год культуры с ХК «Торпедо»
Спонсорская интеграция года (бюджет более 3 млн рублей)
«Мир. Любовь. Игра»
«Альфа+сквош»
Pari и сборная Сербии на Евро-2024
Admiral Olimpbet Fest
Шоу-момент «VK Музыки» на финале Winline Кубка медиалиги
ФК ЦСКА и Аротнека
FonTeam
Fonbet Overtime
Звездный путь Fonbet
«Динамо 8-bit»
Технология года
«ЮниСтат»
Системы спортивной аналитики B-Sight
Исследование эффективности Игр будущего
Цифровая экосистема ФНЛ
CRM-система SportFlow
idChess
FitBase
Социальная сеть «Сигнал»
VSporte Smart Graphics
«Рустайминг»
Креатив года
Ролик ФК «Динамо» (Брянск) о недопуске поля
Кинетическое шоу на зимних Сурдлимпийских играх «Мы вместе. Спорт»
«Мы — Акинфеев»
Спортивный дневник «Рубина»
«Выжить в Белеке»
«Эль-Пластико»
Проморолик «Кинопоиска» к сезону КХЛ
1000-й матч ХК «Нефтехимик»
«Бетсити Fight Nights» среди медиафутболистов
«Слово бегуна: пот на асфальте»
SMM года
«Мяч Production»
«Матч ТВ»
БК «Зенит»
RCC Media
«Чемпионат»
Детские медиа КХЛ
Телеграм-канал «Кибер» «Спортс»
«VK Спорт»
Национальная студенческая футбольная лига
BetBoom
Matchday года
«Мамы, вы лучшие!» — ХК «Трактор»
Ретроматч БК «Уралмаш»
«Мода и стиль» — ФК «Пари НН»
День народного единства — ФК «Балтика»
Серия матчей ХК «Лада»
Русский народный матч — ХК «Сибирь»
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10. «Спартак» — «Зенит» в РПЛ
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Александр Журавлев, «Мяч Production»
Елизавета Худайбердиева
Иван Трегубов, «Всё хОКкей»
Владимир Прокофьев, «Вредный букмекер»
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Стартап года
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Фестиваль «Голос улицы»
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«Диаграм»
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Прорыв года
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Управление коммерческими правами ХК «Витязь»
Цифровая экосистема ФНЛ
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Баскетбольные мячи J?gel
ФК «Броук Бойз»
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Премия СБК — ведущая профессиональная награда в области спортивного бизнеса и управления. Лауреатов определит независимый экспертный совет из более чем 200 специалистов отрасли. Кульминацией премии станет церемония награждения, которая пройдет 18 апреля 2025 года в Москве в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе».
Организатор премии — холдинг «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».