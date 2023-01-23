Осужденный за смертельное ДТП актер Ефремов попросил заменить тюремное заключение на принудительные работы

Актер Михаил Ефремов, который получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП, попросил заменить наказание на принудительные работы, сообщает Telegram-канал Mash.

В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

8 июня 2020 актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался на следующий день в больнице.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.