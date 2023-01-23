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Осужденный за смертельное ДТП актер Ефремов попросил заменить тюремное заключение на принудительные работы

Михаил Ефремов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Актер Михаил Ефремов, который получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП, попросил заменить наказание на принудительные работы, сообщает Telegram-канал Mash.

В суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

8 июня 2020 актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался на следующий день в больнице.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, позже наказание сократили до 7,5 года.

Источник: https://t.me/breakingmash/41416
Михаил Ефремов
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