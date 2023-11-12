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Сегодня, 22:35

Отара Кушанашвили госпитализировали с сердечным приступом в центре Москвы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Отар Кушанашвили.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Известного телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали в центре Москвы с сердечным приступом, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 53-летний Кушанашвили находился в столичном ресторане Sabor de la Vida вместе с друзьями, когда ему стало плохо. Журналист пожаловался на проблемы с дыханием и боли под грудью и в области живота.

Позднее на место прибыла бригада скорой помощи, которая приняла решение госпитализировать телеведущего в Боткинскую больницу. Отмечается, что Кушанашвили находится в сознании и поддерживает контакт с бригадой медиков.

Отар Кушанашвили является болельщиком ЦСКА и медиадиректором клуба «Родина Медиа», выступающего в Медиалиге.

Источник: Telegram-канал Baza
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