Отара Кушанашвили госпитализировали с сердечным приступом в центре Москвы

Известного телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали в центре Москвы с сердечным приступом, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 53-летний Кушанашвили находился в столичном ресторане Sabor de la Vida вместе с друзьями, когда ему стало плохо. Журналист пожаловался на проблемы с дыханием и боли под грудью и в области живота.

Позднее на место прибыла бригада скорой помощи, которая приняла решение госпитализировать телеведущего в Боткинскую больницу. Отмечается, что Кушанашвили находится в сознании и поддерживает контакт с бригадой медиков.

Отар Кушанашвили является болельщиком ЦСКА и медиадиректором клуба «Родина Медиа», выступающего в Медиалиге.