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Отец Большунова о разрушенном доме: «Здесь началась его лыжная карьера»

Камила Абдурахманова
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Отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова поделился подробностями обстрела их семейного дома украинским боеприпасом.

«Дом разрушен. Снаряд попал в середину дома, и все сгорело. Мы живем прямо на границе с Украиной. Это всего в паре километров отсюда. Конечно, Саше больно. Вот тут все и началось. Это дом его детства. Именно здесь он сделал свои первые шаги. Здесь началась его лыжная карьера», — приводит слова Большунова-старшего VG.

По словам Большунова-старшего кажется, остались только кирпичные стены, и он даже не поехал туда, так как не хочет еще больше огорчать себя. Также он отметил, что до сих пор не может обрести душевный покой.

Инцидент произошел в селе Подывотье Севского района Брянской области. 25 апреля в дом попал осколочный боеприпас ВОГ, что привело к возгоранию и полному уничтожению построек.

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Александр Большунов
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