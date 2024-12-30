Отец Алексея Бугаева — о смерти сына: «Как на войне все происходит»

Отец экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева Иван Бугаев ответил на вопрос про обстоятельства гибели сына.

«Как он погиб? Как на войне все происходит...» — цитирует Бугаева-старшего «РБ Спорт».

О смерти 43-летнего Бугаева в зоне СВО стало известно 29 декабря.

Бывший футболист выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар». В составе «Локомотива» Бугаев завоевал Суперкубок России-2005, а также стал бронзовым призером чемпионата страны-2005. На его счету 7 матчей за сборную России, в том числе на чемпионате Европы-2004.