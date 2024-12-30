Отец Бугаева: «Сейчас тело Алексея где-то лежит...»

Отец экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева Иван Бугаев ответил на вопрос «РБ Спорт», как он узнал о смерти сына.

«Как узнал? Есть источники, скажем так. Сейчас тело сына где-то лежит... 1 или 2 января буду в Москве, тогда смогу ответить что-то», — сказал Иван Бугаев «РБ Спорт».

О смерти Бугаева стало известно 29 декабря.

Бывший футболист выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар». В составе «Локомотива» Бугаев завоевал Суперкубок России-2005, а также стал бронзовым призером чемпионата страны-2005. На его счету 7 матчей за сборную России, в том числе на чемпионате Европы-2004.