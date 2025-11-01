Отец Маска сообщил о желании получить российский паспорт: «Означало бы новую эру»

1 ноября, 10:36
Отец известного миллиардера Илона Маска Эррол Маск в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о визите в Россию.
25 октября отец американского миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск присутствовал на матче FONBET Чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» в шарфе казанской команды.
— Я хочу получить российский паспорт. Это означало бы для меня новую эпоху, новую эру, — сказал Маск-старший «СЭ».
Эррол Маск прибыл в Татарстан, чтобы ознакомиться с образовательной и научной инфраструктурой республики. В частности он встретился с IT-сообществом и посетил вузы Казани.
Berkut-7
Какую ещё эру? какой-то дед турист ездит и про какую-то эру рассказывает, он для России зачем нужен, чтобы ему паспорт выдавать? ПУсть сидит у себя там в Лос-Анжелесе каком-нибудь с фентаниловыми нариками в покер у палатки играет.
01.11.2025
Иван
тем что Депардье и Орейро знают по их делам, а не потому что они чьи-то родители
01.11.2025
Фирсыч
Чем он хуже Депардье, или Наташи Орейро?
01.11.2025
Gogy
он может заплатить больше таджиков,почему после?
01.11.2025
Александр Иванов
шпиён, хочет разузнать код русского Windows и Андроида и передать сыну
01.11.2025
С детства за Уралмаш!
На какого хрена с ним нянчатся?
01.11.2025
андр
Пусть занимает очередь за мигрантами.
01.11.2025
Артемон Доберманов
Жерар Маск
01.11.2025
Иван
отец Маска, епвашу мать. он то сам кто? все, чем он известен это то что он отец Маска? хрен ему в зубы а не паспорт
01.11.2025