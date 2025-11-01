Видео
1 ноября, 10:36

Отец Маска сообщил о желании получить российский паспорт: «Означало бы новую эру»

Микеле Антонов
Корреспондент

Отец известного миллиардера Илона Маска Эррол Маск в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о визите в Россию.

25 октября отец американского миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск присутствовал на матче FONBET Чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» в шарфе казанской команды.

— Я хочу получить российский паспорт. Это означало бы для меня новую эпоху, новую эру, — сказал Маск-старший «СЭ».

Эррол Маск прибыл в Татарстан, чтобы ознакомиться с образовательной и научной инфраструктурой республики. В частности он встретился с IT-сообществом и посетил вузы Казани.

10

  • Berkut-7

    Какую ещё эру? какой-то дед турист ездит и про какую-то эру рассказывает, он для России зачем нужен, чтобы ему паспорт выдавать? ПУсть сидит у себя там в Лос-Анжелесе каком-нибудь с фентаниловыми нариками в покер у палатки играет.

    01.11.2025

  • Иван

    тем что Депардье и Орейро знают по их делам, а не потому что они чьи-то родители

    01.11.2025

  • Фирсыч

    Чем он хуже Депардье, или Наташи Орейро?

    01.11.2025

  • Gogy

    он может заплатить больше таджиков,почему после?

    01.11.2025

  • Александр Иванов

    шпиён, хочет разузнать код русского Windows и Андроида и передать сыну

    01.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    На какого хрена с ним нянчатся?

    01.11.2025

  • андр

    Пусть занимает очередь за мигрантами.

    01.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Жерар Маск

    01.11.2025

  • Иван

    отец Маска, епвашу мать. он то сам кто? все, чем он известен это то что он отец Маска? хрен ему в зубы а не паспорт

    01.11.2025

