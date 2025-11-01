Отец Маска сообщил о желании получить российский паспорт: «Означало бы новую эру»

Отец известного миллиардера Илона Маска Эррол Маск в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о визите в Россию.

25 октября отец американского миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск присутствовал на матче FONBET Чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» в шарфе казанской команды.

— Я хочу получить российский паспорт. Это означало бы для меня новую эпоху, новую эру, — сказал Маск-старший «СЭ».

Эррол Маск прибыл в Татарстан, чтобы ознакомиться с образовательной и научной инфраструктурой республики. В частности он встретился с IT-сообществом и посетил вузы Казани.