Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 12:38

Отец Тиммы рассказал, что получил сотни тысяч соболезнований со всего мира

Telegram Дзен

Райтис Тимма, отец баскетболиста Яниса Тиммы рассказал «СЭ», что получает поддержку со всего мира.

«Хочу поблагодарить всех людей, кто выражает соболезнование о смерти сына. Их очень много, — подчеркнул Райтис. — Я получил уже сотни тысяч сообщений в социальных сетях. Из России, Латвии, многих стран Европы и Азии. Это незнакомые люди, которые нашли время, чтобы вспомнить добрым словом Яниса. Более того, многие присылают стихи, пишут песни про сына. Также хочу сказать спасибо тем, кто организовал стихийный мемориал возле посольства Латвии в Москве. Люди приносят цветы, вспоминают Яниса. Безусловно, еще важно поблагодарить друзей, которые собирали деньги, чтобы транспортировать тело в Латвию и нормально проститься с сыном, и нашу большую семью. Они поддерживают не только морально, но и материально».

Отдельно Райтис поблагодарил друга Яниса Марка Пугачева.

«Он очень сильно помог, — продолжил спикер. — Привез собаку Яниса из США в Париж. Сейчас с ней занимаются кинологи. Она много пережила и нужно время, чтобы прийти в нормальное состояние. Еще Марк тратит много времени и денег, чтобы мы выяснили правду о смерти сына. Если бы не его усилия, то, возможно, эта история бы быстро заглохла».

17 января 32-летний Тимма был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Янис выступал за российские «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год и в общей сложности провел 68 матчей. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.

Читайте также
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Популярное видео
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя