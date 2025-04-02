Отец Тиммы заявил, что продолжит разбирательство против Седоковой с новым адвокатом

Отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма заявил, что продолжит юридическое разбирательство с экс-супругой сына Анной Седоковой.

Ранее стало известно, что адвокат Екатерина Гордон, представлявшая интересы семьи баскетболиста, вышла из дела, так как не видит перспективы в оформлении наследства на территории РФ родственниками Тиммы.

«Да. Сотрудничество с Гордон прекращено, но у нас есть еще один адвокат в России», — цитирует Райтиса РИА «Новости».

17 января 32-летний Тимма был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. В начале декабря спортсмен развелся с Седоковой. Рядом с его телом была обнаружена записка с текстом «Позвоните Анне». Отец Тиммы в интервью «СЭ» рассказал, что считает смерть баскетболиста подстроенной.

27 января правоохранительные органы сообщили, что по результатам следственной проверки стало известно, что Тимма не был жертвой преступления, остальные версии были исключены.