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2 апреля, 12:50

Отец Тиммы заявил, что продолжит разбирательство против Седоковой с новым адвокатом

Сергей Ярошенко
Анна Седокова и Янис Тимма.
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Отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма заявил, что продолжит юридическое разбирательство с экс-супругой сына Анной Седоковой.

Ранее стало известно, что адвокат Екатерина Гордон, представлявшая интересы семьи баскетболиста, вышла из дела, так как не видит перспективы в оформлении наследства на территории РФ родственниками Тиммы.

«Да. Сотрудничество с Гордон прекращено, но у нас есть еще один адвокат в России», — цитирует Райтиса РИА «Новости».

17 января 32-летний Тимма был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. В начале декабря спортсмен развелся с Седоковой. Рядом с его телом была обнаружена записка с текстом «Позвоните Анне». Отец Тиммы в интервью «СЭ» рассказал, что считает смерть баскетболиста подстроенной.

27 января правоохранительные органы сообщили, что по результатам следственной проверки стало известно, что Тимма не был жертвой преступления, остальные версии были исключены.

Источник: РИА Новости
Янис Тимма
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