Отец Тиммы — о помощи Седоковой: «Что-то обещала, но деньги так и не пришли»

Райтис Тимма, отец баскетболиста Яниса Тиммы в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, пыталась ли Анна Седокова связаться с ним после гибели сына.

— Связывалась ли с вами Анна?

— Лично со мной нет. Что-то она обещала, но деньги так и не пришли. Я так понимаю, что просто не нашла конверт, деньги были, а конверт не нашла. Хотела помочь, но не вышло. Видите, все кто хотели помочь — помогли. Тут никакого выхода она не нашла.

— Желания видимо не было?

— Скорее всего. Также в одном интервью она говорит: «Надеюсь, что больше не увижу никогда».

Тимма выступал за российские «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год и в общей сложности провел 68 матчей. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.

Александр Абустин