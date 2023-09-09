Отель Роналду принял пострадавших от землетрясения в Марокко

Четырехзвездочный отель нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, расположенный в столице Марокко Марракеше, принял у себя туристов, постаравших от землетрясения в стране, сообщает abc.es.

«Нам пришлось отправиться в новый район Марракеша, где находится больше, так сказать, роскошных отелей. Сейчас нам удалось уговорить отель Криштиану Роналду, который находится на окраине, предоставить нам номер», — рассказала журналистка RTVE Ирен Сейшас.

38-летний футболист совместно с сетью Pestana владеет пятью отелями. В марокканской гостинице имеется 174 номера. Он находится в пяти километрах от аэропорта.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.