Овечкин, Валиева и Карпин вошли в топ-30 рейтинга упоминаемости в российских СМИ

Сразу несколько спортсменом попали в рейтинг упоминаемости по итогам 2022 года в российских СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Медиалогия».

Самое высокое место из спортсменов занял хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который расположился на 15-м месте.

В топ-30 также попали фигуристка Камила Валиева (20-е место) и главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин (24-е место).

Возглавил этот рейтинг Президент РФ Владимир Путин. В тройку лидеров также вошли пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров.