Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет

Умер папа римский Франциск, сообщил официальный аккаунт Ватикана в социальных сетях. Ему было 88 лет.

Известно, что в середине февраля Франциска госпитализировали в больницу для лечения бронхита. Обследования показали двустороннюю пневмонию. Папа пробыл в больнице пять недель и перенес четыре дыхательных кризиса.

Выписали понтифика в конце марта, он только раз появился на публике. Также Папа дал несколько аудиенций.

Франциск был фанатом футбола и с детства болел за «Сан-Лоренсо». Он часто принимал в Ватикане великих игроков.