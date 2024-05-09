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Сегодня, 06:00

Парад Дня Победы: смотреть трансляцию 9 мая в прямом эфире

Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Празднование 79-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдет в четверг, 9 мая. Ежегодный Парад Победы состоится на Красной площади. В шествии примут участие порядка 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. Об этом ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также в мероприятии примет участие Верховный Главнокомандующий Владимир Путин, который выступит с поздравительной речью.

В прямом эфире Парад Победы покажут на федеральных телеканалах: Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие телеканалы, а также можно следить за шествием в интернет-СМИ.

В нашем материале рассказали, где еще можно посмотреть Парад Победы.

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