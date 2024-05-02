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Сегодня, 16:00

Парад на День Победы в Москве: когда и где пройдет — во сколько начнется 9 мая

Парад Победы на Красной площади начнется в 10.00 по московскому времени
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Традиционный Парад Победы на Красной площади пройдет в четверг, 9 мая.

Шествие в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне начнется в 10.00 по московскому времени.

Участие в нем примут все виды войск ВС РФ, представители силовых ведомств, курсанты военных училищ и военная техника. В общей сложности число участников составит 9 тысяч человек и 75 единиц военного вооружения и авиации Воздушно-космических сил. Стартует шествие с пеших расчетов, затем пойдет механизированная колонна, которую возглавит танк Т-34, также будет задействована современная техника.

Россияне в 2024 году в связи с Днем Победы будут отдыхать четыре дня: с 9 по 12 мая включительно.

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