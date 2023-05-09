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Сегодня, 09:45

Парад Победы-2023: смотреть прямую трансляцию

Храм Василия Блаженного.
Фото Global Look Press
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9 мая в России отмечается 78-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня в стране пройдет традиционный парад Победы. В Москве он состоится на Красной площади и начнется в 10.00.

Торжественное мероприятие посетит президент страны Владимир Путин. На празднование прилетели лидеры таких стран, как Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения и Казахстан.

Стоит отметить, что тренировки воздушной части парада в преддверии 9 Мая не проводились из-за погоды. Однако на данный момент официально об отмене объявлено не было.

Прямой эфир парада Победы можно будет посмотреть на главных телеканалах страны: Первый, «Россия 1», РЕН ТВ и НТВ. Начало — в 10.00 по московскому времени.

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Парад Победы-2023: где и во сколько смотреть прямую трансляцию