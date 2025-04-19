Парад Победы в Москве: как пройдет и где посмотреть

Парад в честь 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве на Красной площади в пятницу, 9 мая.

Время и техника на Параде Победы

Традиционный Парад Победы на Красной площади начнется в 10.00 по московскому времени и продлится до полудня.

О составе пешей колонны и количестве техники на Параде в этом году пока не объявляли. В прошлогоднем шествии приняли участие более 9 тысяч человек и 70 единиц военной техники и вооружения. По традиции проход моторизированной техники начинается с выезда легендарного танка Т-34, за которым идут современные образцы вооружения.

Известно, что колонна традиционно пойдет от Нижних Мневников по Звенигородскому шоссе к Баррикадной, по Триумфальной площади и Тверской с остановкой перед появлением на Красной площади. Обратный маршрут другой — через Васильевский спуск и Кремлевскую набережную, по Моховой на Новый Арбат, к Баррикадной и на исходную позицию.

Где смотреть Парад Победы

Попасть на Красную площадь по билетам нельзя. Зрителями становятся только обладатели приглашений — такие получают ветераны и их родственники, высокопоставленные гости.

Посмотреть пешую колонну и технику можно на маршруте следования. При этом стоит учитывать, что часть улиц в центре Москвы перекрывают, поэтому подойти близко не получится.

Основной способ посмотреть главную часть Парада Победы — телетрансляция. В прямом эфире Парад Победы на Красной площади показывают федеральные телеканалы — Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие. Трансляция доступна как в телеэфире, так и на онлайн-платформах (сайтах, RUTUBE, «ВКонтакте» и других). Показ трансляции на большом экране проводят в Москве в парке Победы на Поклонной горе.

Прямой эфир начинается до 10.00 по московскому времени.

Будет ли авиапарад и салют в Москве

Если позволит погода, в небе Москвы с пролетом над Красной площадью планируется авиапарад. В предыдущие годы его отменяли из-за нелетных условий.

Если позволят погодные условия и власти Москвы подтвердят запуск, вечером в Москве пройдет масштабный салют. Увидеть фейерверк из хорошей локации можно на смотровых площадках города или в трансляции на ТВ и онлайн-платформах.