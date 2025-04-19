Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 16:00

Парад Победы в Москве: как пройдет и где посмотреть

Традиционный Парад Победы покажут на главных телеканалах страны
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Парад в честь 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве на Красной площади в пятницу, 9 мая.

Время и техника на Параде Победы

Традиционный Парад Победы на Красной площади начнется в 10.00 по московскому времени и продлится до полудня.

О составе пешей колонны и количестве техники на Параде в этом году пока не объявляли. В прошлогоднем шествии приняли участие более 9 тысяч человек и 70 единиц военной техники и вооружения. По традиции проход моторизированной техники начинается с выезда легендарного танка Т-34, за которым идут современные образцы вооружения.

Известно, что колонна традиционно пойдет от Нижних Мневников по Звенигородскому шоссе к Баррикадной, по Триумфальной площади и Тверской с остановкой перед появлением на Красной площади. Обратный маршрут другой — через Васильевский спуск и Кремлевскую набережную, по Моховой на Новый Арбат, к Баррикадной и на исходную позицию.

Где смотреть Парад Победы

Попасть на Красную площадь по билетам нельзя. Зрителями становятся только обладатели приглашений — такие получают ветераны и их родственники, высокопоставленные гости.

Посмотреть пешую колонну и технику можно на маршруте следования. При этом стоит учитывать, что часть улиц в центре Москвы перекрывают, поэтому подойти близко не получится.

Основной способ посмотреть главную часть Парада Победы — телетрансляция. В прямом эфире Парад Победы на Красной площади показывают федеральные телеканалы — Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие. Трансляция доступна как в телеэфире, так и на онлайн-платформах (сайтах, RUTUBE, «ВКонтакте» и других). Показ трансляции на большом экране проводят в Москве в парке Победы на Поклонной горе.

Прямой эфир начинается до 10.00 по московскому времени.

Будет ли авиапарад и салют в Москве

Если позволит погода, в небе Москвы с пролетом над Красной площадью планируется авиапарад. В предыдущие годы его отменяли из-за нелетных условий.

Если позволят погодные условия и власти Москвы подтвердят запуск, вечером в Москве пройдет масштабный салют. Увидеть фейерверк из хорошей локации можно на смотровых площадках города или в трансляции на ТВ и онлайн-платформах.

Читайте также
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Все о россиянах в первом раунде Кубка Стэнли-2025
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
Популярное видео
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя