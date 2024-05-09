Парад военной техники на Красной площади 9 мая: смотреть трансляцию парада Дня Победы

9 мая в Москве на Красной площади в 10.00 начнется Парад Победы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии примут участие 9 тысяч человек и около 75 единиц военной техники, вооружения и авиация Воздушно-космических сил (ВКС).

Во время Парада Победы 9 мая по главной площади столицы проедут бронеавтомобили, бронетранспортеры, пусковые установки систем различного назначения, оперативно-тактические ракетные комплексы, самоходные пусковые установки и другие боевые машины.

Смотреть видеотрансляцию парада военной техники в честь Дня Победы можно будет бесплатно на сайтах интернет-СМИ и в прямом эфире федеральных каналов, включая Первый канал, «Россию 1», РЕН ТВ и другие.

В Москве 9 мая пройдет около 300 мероприятий в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.