Источник: Дуров был объявлен в розыск за несколько минут до приземления в Париже

Павел Дуров, основатель и генеральный директор Telegram, был объявлен в розыск за несколько минуты до его задержания во Франции, сообщает телеканал BFMTV.

По данным источника, ордер на его арест был выдан за несколько минут до приземления самолета предпринимателя в аэропорту Ле-Бурже.

24 августа 39-летний Дуров был задержан правоохранительными органами Франции. Его обвиняют в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Все это связано с тем, что Telegram отказался от сотрудничества с властями Франции.

Сообщается, что у Дурова есть французское гражданство, поэтому он предстанет перед судом как гражданин Франции. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Судебное заседание пройдет 25 августа.