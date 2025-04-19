Перекрытия движения в Москве перед Днем Победы 2025: даты и время, какие улицы

В апреле и мае перед Днем Победы в Москве перекроют ряд улиц

9 мая 2025 года празднуется 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в Москве будет временно ограничено движение транспорта в апреле и мае.

Движение будет закрыто:

18 апреля на участке МКАД, Волгоградском проспекте, в Шоссейном и Проектируемом проезде № 3502

23 апреля на улицах Тверская, Охотный Ряд, Моховая, Большая Никитская.

29 апреля и 3 мая на улицах Большая Садовая, Новый Арбат, на Большом Каменном мосту

29 апреля, 3 мая, 7 и 9 мая на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, улицах Новый Арбат, Большая Полянка, Тверская, Солянка, Петровка, центральных набережных

Также в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение с 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля, с 16:30 3 мая до 03:00 4 мая и 7, 9 мая с 05:00 до 13:00.

Фото Московский транспорт

Подземные пешеходные переходы будут закрыты 29 апреля, 3, 7 и 9 мая на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, на Тверской улице и улице Новый Арбат. Подземный пешеходный переход в районе станции метро «Маяковская» будет открыт.

Кроме того, изменениям подвергнутся работа метро, каршеринга, такси, аренда самокатов и велосипедов. За изменениями можете следить на официальном сайте Московского транспорта.