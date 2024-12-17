Первая жена Тиммы отреагировала на смерть баскетболиста

Бывшая жена Яниса Тиммы Сане Ошс отреагировала на смерть баскетболиста.

«Ты навсегда останешься в наших воспоминаниях», — написала Сане в социальных сетях.

Баскетболист женился на Сане в 2016 году, а через два года у пары родился сын. Позже спортсмен стал играть за «Химки» и переехал в Москву. В этот же период Янис встретил Анну Седокову.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По информации «Известий», Тимма покончил с собой. В России спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.