Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 15:29

Песков назвал несправедливым решение МОК не приглашать россиян на Олимпиаду-2024

Telegram Дзен

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Международного олимпийского комитета не направлять России и Белоруссии приглашения на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в установленную дату является несправедливым.

МОК не&nbsp;пригласит Россию на&nbsp;Олимпиаду-2024 в&nbsp;установленную дату. МОК передвинул сроки приглашения России в Париж-2024. Что это значит?

«Мы не считаем его (решение МОК) справедливым. Наша позиция хорошо известна. Мы выступаем категорически против политизации спорта», — приводят «Известия» слова Пескова.

«Чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК», — добавил официальный представитель Кремля.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым 26 июля МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. НОК Гватемалы, в свою очередь, отстранен с сентября 2022 года.

Источник: iz.ru
2
Читайте также
Илон Маск остается самым богатым человеком планеты
Звезда мирового плавания выбыла из-за ментальных проблем. Калеб Дрессел боится воды?
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Последний министр спорта СССР Русак: «Казалось, что Горбачев сам не понимает, что такое перестройка»