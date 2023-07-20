Песков призвал не забывать о достижениях Исинбаевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением о ситуации вокруг двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Конечно, спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой, — приводит ТАСС слова Пескова. — Так получается, что, не зная, о чем шла речь, мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились».

Он подчеркнул, что нужно помнить победы, которые легкоатлетка принесла стране.

«Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — добавил Песков.

Похожее мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, заявив, что нужно разобраться в фактологии. В то время как министр спорта РФ Олег Матыцин посчитал слова Исинбаевой о воинских званиях недопустимыми.