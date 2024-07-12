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Сегодня, 14:14

Песков заявил об отсутствии планов по блокировке YouTube в России

Логотип YouTube.
Фото Global Look Press
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов по ограничению работы видеохостинга YouTube в России.

«Нет, планов таких не было», — сказал он в ответ на вопрос, планируют ли российские власти ограничивать доступ к сервису. «Но мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — приводит слова Пескова ТАСС.

YouTube принадлежит корпорации Google. В марте 2022 года видеохостинг отключил возможность оформления подписки Premium для жителей России.

Также компания приостановила монетизацию для авторов контента из РФ и отключила контекстную рекламу для российских граждан.

В пятницу, 12 июля, «Ростелеком» сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, которое принадлежит компании Google и используется на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи. Эти проблемы могут повлиять на стабильность работы YouTube в России.

Источник: ТАСС
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