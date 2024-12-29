«Песня года»: какой ТВ канал покажет и где смотреть фестиваль в новогодние праздники

Ежегодный музыкальный фестиваль «Песня года» покажет телеканал «Россия 1». Первая часть концертной программы выйдет в эфире федерального канала в среду, 1 января. Начало — в 14.20 по московскому времени. Вторая часть запланирована на четверг, 2 января. Начало — в 14.20 мск.

Ведущие «Песни года»: певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева.

Для телезрителей выступят лучшие музыкальные коллективы и исполнители России. Они исполнят хиты, которые слушали россияне в 2024 году. Среди них: Филипп Киркоров, SHAMAN, Ирина Аллегрова, Аnna Asti, Дима Билан, Мари Краймбрери, Мот, Люся Чеботина, Стас Михайлов, Алсу, Михаил Шуфутинский, Лев Лещенко, Лариса Долина, Николай Басков, Ани Лорак, Владимир Пресняков, Лолита, Artik&Asti, Игорь Николаев, Олег Газманов, Хабиб, Ваня Дмитриенко, Jony, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Сосо Павлиашвили, Дмитрий Маликов, Ярослав Сумишевский, IOWA, Звонкий, Надежда Кадышева и другие.

Фестиваль «Песня года» проводится с 1971 года.