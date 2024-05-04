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Сегодня, 10:27

Певец SHAMAN рассказал, как написал песню в ночь после теракта в «Крокусе»

Виктория Кравченко
Певец Шаман.
Фото Global Look Press
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Популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о первых эмоциях после новостей о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.

«Написал в ночь. Сначала, когда я узнал (о теракте), я не поверил. Может быть, это вброс. 22 марта я вернулся из Питера, где у меня было два сольных концерта. Сойдя с поезда, я начал получать сводку новостей. Сначала не поверил, а потом меня в моменте «накрыло». Дома я сидел несколько часов, один заперся в комнате, думал. Я был в шоке», — рассказал певец POPCAKE.

Шаман также рассказал, как пришла идея написать песню по мотивам трагедии. Он отметил, что не спал два дня и это стало его самым быстрым продакшном.

«Если у кого-то возникли сомнения, как я так быстро смог написать песню, это было на пике эмоций. Там не нужно подбирать слова, надо их просто успевать записывать. Да и если проанализировать видео, там ничего сложного, там все снято одним планом. Поэтому это все было сделано за полтора дня», — добавил артист.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным, во время стрельбы и пожара погибли 145 человек, еще 551 пострадал.

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