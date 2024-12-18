Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 20:03

Седокова оплатит похороны и транспортировку тела Тиммы в Латвию

Руслан Минаев
Анна Седокова и Янис Тимма.
Фото соцсети
Telegram Дзен

Певица Анна Седокова оплатит похороны и транспортировку тела баскетболиста Яниса Тиммы в Латвию, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам директора артистки, ритуальные компании уже получили часть денег. Организацией похорон займется последний клуб, в котором играл латвиец. В воскресенье в Москву прилетит мама баскетболиста Аусма Тимма.

Янис Тимма. «Сейчас везде будет Аня, все корпоративы — ее». Как звезды, семья и спортсмены отреагировали на смерть Тиммы

Тело 32-летнего Тиммы, бывшего мужа Седоковой, было обнаружено в ночь на 17 декабря в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Тимма играл в России за «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ.

Источник: mash
Янис Тимма
Читайте также
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Танцор Полунин уезжает из России вместе с женой-фигуристкой Ильиных
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Сегодня
Вчера
Неделя