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Сегодня, 17:26

Седокова опубликовала видео из больницы после смерти бывшего супруга Тиммы

Руслан Минаев
Анна Седокова.
Фото Global Look Press
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Бывшая жена погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, певица Анна Седокова опубликовала видео из больницы под капельницей.

Ранее исполнительница попросила не сообщать о смерти экс-супруга ее маленькому ребенку.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. По информации «Известий», Тимма покончил с собой.

Янис Тимма погиб в&nbsp;день рождения бывшей жены Анны Седоковой. СМИ: баскетболист Тимма погиб в день рождения бывшей жены. Одна из версий — суицид после развода с Седоковой

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.

В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.

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Баскетбол
Янис Тимма
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