Седокова — о смерти Тиммы: «Он захотел уйти — и это его решение»

Певица Анна Седокова подробно высказалась о смерти бывшего мужа латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

Артистка рассказала, что открыла комментарии в соцсетях, которые долгое время были закрыты из-за гневных высказываний в ее адрес.

«Я открыла комментарии, потому что устала бояться, и мне нечего скрывать. Я не комментирую ситуацию, но если бы я хоть слово сказала о тех, кто распространяет лживую информацию, и о том, как они поступали и со мной, и с Янисом, им бы пришлось нелегко. Но я не буду этого делать, как бы они не пытались пиариться на смерти. Есть память о человеке, который захотел уйти, и это его решение. И все знали об этом задолго до случившегося. Прекратите. И почтите память человека, который был вам близок», — написала она.

Седокова обвинила неназванных людей в распространении ложной информации.

«Любые вопросы можно задать мне лично, но их никто не задает. А возить грязь для того, чтобы еще раз чье-то имя написали газеты и подписчики подписались? Вещи я вам не передала? Чеки присоединить из доставки?» — написала певица в соцсети.

Тело 32-летнего Тиммы было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря. В начале декабря баскетболист развелся с певицей Анной Седоковой. Рядом с его телом была обнаружена записка с текстом «Позвоните Анне».