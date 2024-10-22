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Сегодня, 16:03

Певице Глюкозе назначили штраф по статье о потреблении наркотиков

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Столичный суд привлек певицу Наталью Чистякову-Ионову, более известную как Глюкоза, к административной ответственности по статье о потреблении наркотиков, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Певица обвиняется по ч. 1 ст. 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).

Сотрудники полиции определили, что Глюкоза находилась в зале аэропорта Шереметьево в состоянии наркотического опьянения. В качестве смягчающего обстоятельства суд назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.

Источник: Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы

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