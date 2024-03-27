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27 марта, 18:47

«Пикник» проведет концерт памяти, несмотря на сгоревшую в «Крокусе» аппаратуру

Концерт группы «Пикник»
Фото Global Look Press
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Группа «Пикник» проведет вечер памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», несмотря на сгоревшую в тот день аппаратуру.

Вместе с коллективом на сцену выйдет симфонический оркестр «Таврический».

Вырученные средства направят на адресную помощь пострадавшим и семьям погибших, реабилитацию жертв теракта после лечения, а также приобретение необходимых медикаментов, оказание долгосрочной комплексной психологической и психосоциальной поддержки пострадавшим и их близким.

Группа «Пикник» и оркестр «Таврический» вечером 27 марта проведут в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Телеканал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. Трансляция начнется в 19:00.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом выступления российской музыкальной группы «Пикник» террористы открыли стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.

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Вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»: концерт группы «Пикник» — прямой эфир РЕН ТВ

Музыканты оркестра «Таврический» не сомневались в проведении вечера памяти