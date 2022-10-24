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Сегодня, 15:59

Пирог: «Спортсмены отдельных стран подвергаются дискриминации по национальному признаку»

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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO и депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление британского лыжника Эндрю Масгрейва о желании соревноваться с российскими лыжниками на Кубке мира.

«Очередное подтверждение, что не все спортсмены согласны с политикой двойных стандартов, которую проводят спортивные федерации под давлением МОК, — сказал Пирог. — Международная федерация лыжного спорта (FIS), продлив отстранение россиян и белорусов, прикрывается размытыми формулировками о «целостности соревнований и безопасности всех участников». Как это понимать? Наши спортсмены кому-то угрожают или подрывают соревновательный процесс? Наоборот, мы наблюдаем прямо противоположную картину, когда атлетов из отдельных стран подвергают дискриминации по национальному признаку. Это ли не та самая угроза целостности соревнований?»

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Также депутат отметил, что необходимо продолжать бороться за права российских спортсменов.

«Решение FIS о продлении недопуска российских лыжников прямым образом влияет на зрелищность, на конкурентность, на борьбу, на интерес со стороны болельщиков и прессы. Об этом уже смело говорят соперники наших спортсменов. И их становится все больше. В этой ситуации нам нужно продолжать бороться за права наших спортсменов, объяснять свою позицию, приводить аргументы, в том числе и обращать внимание того же МОК на мнение международного спортивного мира. Необходимо включить все инструменты спортивной дипломатии, чтобы доказать, что российские спортсмены не должны страдать из-за геополитической ситуации, что это противоречит олимпийским принципам», — добавил Пирог.

В воскресенье, 23 октября, совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23.

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