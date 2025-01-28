По делу Тиммы проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза

Юрист семьи баскетболиста Яниса Тиммы Екатерина Гордон сообщила в Telegram-канале, что по делу спортсмена проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

«По делу Яниса Тиммы проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.

27 января правоохранительные органы сообщили, что по результатам следственной проверки стало известно, что латвийский баскетболист Янис Тимма, не был жертвой преступления, остальные версии были исключены.

17 января 32-летний Тимма был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. В начале декабря Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.

Тимма выступал за российские «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год и в общей сложности провел 68 матчей. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.