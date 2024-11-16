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Погиб 39-летний премьер Мариинского театра Шкляров

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В ночь с 15 на 16 ноября погиб артист балета и премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра. Подробности гибели не уточняются.

«Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра. Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта», — говорится в сообщении пресс-службы.

О дате прощания будет сообщено дополнительно.

Шкляров получил статус премьера театра в 2011 году. У него осталось двое детей.

Источник: https://www.mariinsky.ru

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