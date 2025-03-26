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26 марта, 12:27

В зоне СВО погиб серебряный призер Паралимпиады Работницкий

Камила Абдурахманова
Александр Работницкий
Александр Работницкий.
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Александр Работницкий, заслуженный мастер спорта и серебряный призер Паралимпийских игр-2020 в Токио, погиб в зоне специальной военной операции в возрасте 31 года, сообщает Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ВФСЛсИН).

«Саша отстаивал честь России на международных соревнованиях, становясь победителем и призером. Его боевой дух не позволил оставаться в стороне. Вечная память герою и всем воинам, павшим за Россию!», — сказано в заявлении ВФСЛсИН.

В беге на 1500 метров в классе T20 Александр Работницкий завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх 2021 года и золотую — на чемпионате мира 2019 года.

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