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Сегодня, 15:56

Источник: погибших в авиакатастрофе Шишкову и Наумова похоронят в США

Камила Абдурахманова
Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
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Погибших в авиакатастрофе чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в США, где они работали тренерами, утверждает РИА Новости.

Такое решение принял их сын Максим, который живет в Бостоне и входит в национальную сборную США по фигурному катанию. В настоящее время родители фигуристов живут в Санкт-Петербурге.

Тело Шишковой уже подняли из воды, поиски тела Наумова продолжаются.

В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана при заходе на посадку произошло столкновение регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk). На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три человека. Выживших в результате авиакатастрофы нет.

Источник: РИА Новости
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