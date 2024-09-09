Похороны Маслякова пройдут на Новодевичьем кладбище

Сегодня, 17:07
Советский и российский телеведущий Александр Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения Маслякова.
Дата прощания и похорон пока уточняются.
Телеведущий ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что причиной его смерти стал рак легких.
Масляков с 1964 года являлся бессменным руководителем и ведущим (до 2022 года) телепередачи «КВН». Он получил множество наград, ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».