Похороны Маслякова пройдут на Новодевичьем кладбище

Советский и российский телеведущий Александр Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения Маслякова.

Дата прощания и похорон пока уточняются.

Телеведущий ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что причиной его смерти стал рак легких.

Масляков с 1964 года являлся бессменным руководителем и ведущим (до 2022 года) телепередачи «КВН». Он получил множество наград, ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».