Поклонница поблагодарила «Пикник» за решение провести концерт в память о жертвах теракта

Поклонница группы «Пикник» Мария Шутова поблагодарила коллектив за решение провести концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

«Это очень важно для нас для всех. Это солидарность. Мы вместе, действительно одна семья», — цитирует Шутову РЕН ТВ.