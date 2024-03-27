Поклонница поблагодарила «Пикник» за решение провести концерт в память о жертвах теракта

27 марта, 18:55
Поклонница группы «Пикник» Мария Шутова поблагодарила коллектив за решение провести концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
«Это очень важно для нас для всех. Это солидарность. Мы вместе, действительно одна семья», — цитирует Шутову РЕН ТВ.
Группа «Пикник» и оркестр «Таврический» вечером 27 марта проведут в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Телеканал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. Трансляция начнется в 19.00.