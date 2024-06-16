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Сегодня, 15:53

Полиция Гамбурга опубликовала заявление о нападении перед матчем Евро-2024

Виктория Кравченко
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Напавший на полицейских в Гамбурге мужчина помимо холодного оружия имел при себе еще и зажигательную смесь, сообщила полиция города в социальной сети.

Ранее стало известно, что во время шествия голландских болельщиков в Гамбурге неизвестный мужчина напал на полицейский с топором.

«Мужчина угрожал полицейским киркой и зажигательным устройством. Тогда экстренные службы применили огнестрельное оружие», — написала полиция.

Отмечается, что мужчина получил ранения, но остался жив. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь.

Сегодня, 16 июня, сборная Нидерландов в Гамбурге встретится с командой Польши на чемпионате Европы. Игра начнется в 16.00 мск.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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