24 октября, 15:05

Полиция задержала напавшего на пешехода в Казани арбитра Захарова

Алина Савинова

Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности футбольного судью Игоря Захарова, причастного к дорожному инциденту в центре города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД России по Казани.

23 октября стало известно, что арбитр, находясь за рулем своего автомобиля марки BMW, едва не сбил пешехода на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны. Затем Захаров вышел из машины и несколько раз ударил мужчину кулаками.

Игорь Захаров.Судья Первой лиги и Кубка России едва не сбил пешехода в Казани. А затем трижды ударил его по лицу

Отмечается, что полиция задержала 31-летнего арбитра за совершение административного правонарушения. В отношении него было составлено три административных материала по статьям «управление ТС без полиса ОСАГО», «остановка и стоянка на пешеходном переходе», «непредоставление преимущества пешеходу».

Источник: РИА Новости
2

  • TORO

    Этим ГАИ не занимается. Там есть заявление в полицию - избиением уже полиция занимается.

    24.10.2025

  • Сергей Кузнецов

    И все?! А почему не покушение на убийство? Он явно избивал с умыслом, знал что делает! Странный суд...таких субъектов надо изолировать...

    24.10.2025

