Полиция задержала напавшего на пешехода в Казани арбитра Захарова

Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности футбольного судью Игоря Захарова, причастного к дорожному инциденту в центре города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД России по Казани.

23 октября стало известно, что арбитр, находясь за рулем своего автомобиля марки BMW, едва не сбил пешехода на пересечении улиц Столбова и Парижской Коммуны. Затем Захаров вышел из машины и несколько раз ударил мужчину кулаками.

Отмечается, что полиция задержала 31-летнего арбитра за совершение административного правонарушения. В отношении него было составлено три административных материала по статьям «управление ТС без полиса ОСАГО», «остановка и стоянка на пешеходном переходе», «непредоставление преимущества пешеходу».