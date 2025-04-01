Польская полиция предотвратила массовое нападение футбольных хулиганов на поезд

Польские правоохранительные органы сорвали запланированную атаку фанатов на пассажирский состав, перевозивший болельщиков футбольного клуба из Легницы, сообщает Польское радио.

По данным источника, к месту возможного столкновения направлялась колонна из нескольких десятков машин и автобусов с ультрас из Быдгоща и Бытома.

По данным полиции, в нападении могли участвовать 200-300 человек. Злоумышленники заранее прибыли на место предполагаемой стычки, одетые в белые футболки, для того чтобы отличаться от противников. Многие были в перчатках, с обмотанными кистями спортивными лентами и вооружены капами, дубинками, ручными газовыми баллончиками.

Операцию по предотвращению беспорядков проводили с использованием вертолета. Правоохранители оперативно вычислили место, где должна была произойти драка, и задержали часть агрессивно настроенных болельщиков. Однако некоторым удалось скрыться — сейчас ведется опознание автомобилей и поиск сбежавших.