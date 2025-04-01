Польская полиция предотвратила массовое нападение футбольных хулиганов на поезд

1 апреля, 11:15
Польские правоохранительные органы сорвали запланированную атаку фанатов на пассажирский состав, перевозивший болельщиков футбольного клуба из Легницы, сообщает Польское радио.
По данным источника, к месту возможного столкновения направлялась колонна из нескольких десятков машин и автобусов с ультрас из Быдгоща и Бытома.
По данным полиции, в нападении могли участвовать 200-300 человек. Злоумышленники заранее прибыли на место предполагаемой стычки, одетые в белые футболки, для того чтобы отличаться от противников. Многие были в перчатках, с обмотанными кистями спортивными лентами и вооружены капами, дубинками, ручными газовыми баллончиками.
Операцию по предотвращению беспорядков проводили с использованием вертолета. Правоохранители оперативно вычислили место, где должна была произойти драка, и задержали часть агрессивно настроенных болельщиков. Однако некоторым удалось скрыться — сейчас ведется опознание автомобилей и поиск сбежавших.