Польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже

Гражданин РФС, спортсмен и хоккеист арестован агентством внутренней безопасности Польши. Он обвиняется в шпионаже в пользу России, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального прокурора страны и министр юстиции Збигнев Зебро.

«Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в [хоккейном] клубе первой лиги. Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети», — цитирует Зебро ТАСС.

В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».

Сообщается, что арестованный находился в Польше с октября 2021 года. Ему предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. На данный момент судом принято решение о его аресте на три месяца.