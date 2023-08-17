Полумарафон Лужники в Москве: когда пройдет и какие улицы перекроют 20 августа

Сегодня, 15:45
20 августа, в воскресенье, в Москве пройдет полумарафон «Лужники». Забег с дистанцией на 21,1 километра начнется в 08.30 по московскому времени. Раздевалки начнут работать с 07.00.
Маршрут полумарафона пройдет по столичным набережным Фрунзенская, Лужнецкая, Кремлевская, Пречистенская, Космодамианская и Раушская.
В связи с проведением полумарафона «Лужники» 20 августа движение на набережных в центре столицы будет временно перекрыто:
Полумарафон «Лужники» — генеральная репетиция перед «Московским Марафоном», который должен пройти 17 сентября 2023 года.