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Сегодня, 15:45

Полумарафон Лужники в Москве: когда пройдет и какие улицы перекроют 20 августа

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Марафон в Москве.
Фото Global Look Press
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20 августа, в воскресенье, в Москве пройдет полумарафон «Лужники». Забег с дистанцией на 21,1 километра начнется в 08.30 по московскому времени. Раздевалки начнут работать с 07.00.

Маршрут полумарафона пройдет по столичным набережным Фрунзенская, Лужнецкая, Кремлевская, Пречистенская, Космодамианская и Раушская.

В связи с проведением полумарафона «Лужники» 20 августа движение на набережных в центре столицы будет временно перекрыто:

  • с 7.30 до 12.00 на улице Хамовнический Вал;
  • с 7.30 до 12.30 на Лужнецкой набережной;
  • с 8.00 до 11.30 на Москворецкой набережной;
  • с 8.00 до 11.40 на Кремлевской набережной;
  • с 8.00 до 12.00 на Пречистенской и Фрунзенской набережных;
  • с 8.10 до 11.00 на Устьинской набережной;
  • с 8.10 до 11.15 на Краснохолмской, Гончарной, Котельнической набережных.

Полумарафон «Лужники» — генеральная репетиция перед «Московским Марафоном», который должен пройти 17 сентября 2023 года.

Источник: https://luzhnikihalf.runc.run/
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