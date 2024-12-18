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Сегодня, 16:13

Полунин уедет из России

Камила Абдурахманова
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Артист балета Сергей Полунин покинет Россию.

«Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил. Куда поедем, пока неясно, и надеюсь только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте, семья была счастлива и было интересно», — сообщил Полунин в своих социальных сетях.

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Полунин отметил, что ему была оказана огромная помощь. Он также поблагодарил зрителей за поддержку.

Полунину 35 лет. В 1998-м поступил в Киевское хореографическое училище, позже был принят в труппу лондонского Королевского балета, где два года спустя стал самым молодым премьером за всю ее историю. С 2019 до августа 2024 года был исполняющим обязанности ректора Академии хореографии Севастополя.

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