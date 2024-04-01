Пользователи «ВКонтакте» жалуются на массовый сбой работы приложения

Пользователи популярной социальной сети «ВКонтакте» жалуются на сбой работы приложения, сообщает RT.

Согласно данным сервиса Downradar, вечером 1 апреля было зафиксировано около 4 тысяч сообщений о проблемах в работе соцсети.

Больше всего ошибок было найдено у пользователей из Москвы. Также сбои обнаружили в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и других регионах России.

Чаще всего осложнения возникают при работе раздела «Сообщества». При этом личные сообщения и лента новостей функционируют в стабильном режиме.