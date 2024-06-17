После реконструкции на стадионе «Центральный» в Казани откроется диппредставительство Чечни в Татарстане

Председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани Линар Гарипов в интервью «СЭ» рассказал о сценариях коммерческого использования площадей на стадионе «Центральный» после его реконструкции в рамках подготовки к Играм БРИКС.

«Практически вся внешняя площадь по периметру будет отдаваться под различную торговлю, коммерцию. Уже открываются магазины, кафе, заходят прежние арендаторы, приходят и новые. Это важный источник внебюджетного финансирования, чтобы содержать и эксплуатировать данный стадион. Частично, конечно, бюджетные вливания в него осуществляются, но уже большая часть идет из внебюджетных средств.

Готовится к открытию на территории стадиона официальное представительство Чеченской Республики в Татарстане. И такое у нас имеет место. Спорт объединяет. Здесь вообще много разных историй можно придумать. В нашем видении, конечно, на первый план выходит различный бизнес, связанный все-таки со спортом. Есть мечта увидеть здесь некую аллею спорта, чтобы все крупные спортивные магазины были в одном месте, но здесь уже каждая коммерческая структура сама выбирает себе выгодную и удобную площадь в городе», — сказал Гарипов.

В рамках Игр БРИКС на стадионе «Центральный» проходил турнир по легкой атлетике.