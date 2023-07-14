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Сегодня, 07:49

Последний министр спорта СССР Русак: «Казалось, что Горбачев сам не понимает, что такое перестройка»

Юрий Голышак
Обозреватель
Николай Русак.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший председатель Госкомспорта СССР Николай Русак в интервью «СЭ» поделился мнением о Михаиле Горбачеве и распаде Советского Союза.

— Лично вы поняли, что Советский Союз распадется еще до того, как стало горячо?

— Я почувствовал, что у партии нет лидера. Ни руля, ни ветрил. Никто на себя ответственность брать не хочет. Непонятно, почему не действовали вооруженные силы. Да и вообще — силовые структуры. В той-то ситуации надо было!

— Вы были на стороне ГКЧП?

— Разумеется.

— Кого-то из них знали лично?

— Близко — только Бориса Пуго. Когда-то оказался в Латвии, председатель местного Спорткомитета меня с Пуго познакомил. Очень достойный человек. Волевой такой!

— Пригласили бы вас примкнуть к ГКЧП — согласились бы?

— Даже без раздумий. Там собрались честные люди.

— Рейган говорил: «Когда я увидел на Горбачеве французский костюм и часы Rado Manhattan, я понял — он продаст нам все». Когда вы все поняли про Горбачева?

— Да по первым заседаниям, которые вел пришедший к власти Горбачев, понял не только я!

— Что это было?

— Мы переглядывались. Никто не мог понять: о чем он говорит? Называет это перестройкой — а что такое перестройка? Казалось, он сам не понимает!

— Вы поняли — ничего путного не будет?

— Вот именно! Поэтому дальнейшие события меня не очень удивили. Сейчас-то многие говорят: какую ж мы глупость сделали, что развалили Советский Союз... Ошибка наших руководителей! Граждане-то при голосовании высказались за сохранение!

Русак занимал должность главы Госкомспорта в 1989-1991 годах, а до этого был заместителем председателя комитета.

Николай Русак и&nbsp;Валерий Лобановский. «Перед Сеулом подошел Лобановский: «Если сборную на Олимпиаду повезу я — станем чемпионом»

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