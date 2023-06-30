Посольство России направило ноту в МИД Польши в связи с задержанием российского хоккеиста

Посольство России запросило у МИД Польши информацию о задержанном российском хоккеисте, которого обвиняют в шпионаже.

«Посольство направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить распространяемые в СМИ сведения о задержании российского гражданина и сообщить о выдвигаемых в его адрес обвинениях», — сказано в сообщении, которое цитирует РИА «Новости».

30 июня стало известно, что польские спецслужбы арестовали хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. В пресс-службе министра — координатора по делам спецслужб считают, что россиянин «в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах».